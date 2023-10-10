جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد إطلاق 15 صاروخاً من الأراضي اللبنانية تجاه الأراضي المحتلة.





وتابع أنه أطلق نيران مدفعيته تجاه جنوب لبنان رداً على القذائف التي أُطلت من لبنان.



وأفادت وكالة (الأناضول) التركية، بإطلاق 16 صاروخ من نوع (كاتيوشا) على ثلاث دفعات من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة شلومي المقابلة لبلدة الناقورة الحدودية.



في حين، لم تتبن أيّ جهة بعد إطلاق القذائف تجاه الأراضي المحتلة.



وبالأمس، أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، رداً على استشهاد ستة من عناصره بقصف إسرائيلي، في وقت سابق اليوم.



وقال حزب الله في بيان له: "بعد استشهاد ستة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".



وأضاف: أن ذلك تم "بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".



رام الله - دنيا الوطن