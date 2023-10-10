مباشر | تغطية صحفية: قصف صاروحي هائل من غزة تجاه عسقلان

عربي

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار
علم الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، "وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون".

ووفق (وام)، فإن هذا الدعم "يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات".

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