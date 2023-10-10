الإمارات تُعلن تقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بمبلغ عشرين مليون دولار، "وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون".ووفق (وام)، فإن هذا الدعم "يأتي من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف، ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات".