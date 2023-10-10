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مباشر | تغطية صحفية: قصف صاروحي هائل من غزة تجاه عسقلان

شؤون فلسطينية

المقاومة تطلق رشقات صاروخية هائلة تجاه مدينة عسقلان

المقاومة تطلق رشقات صاروخية هائلة تجاه مدينة عسقلان
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجهّت المقاومة الفلسطينية، بغزة رشقات صاروخية هائلة ومكثفة وغير مسبوقة،  تجاه مدنية عسقلان، مساء اليوم الثلاثاء، رداً على ارتكاب الاحتلال عشرات المجازر في القطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، في تصريحات مقتضبة، إنها قصفت عسقلان بمئات الصواريخ، رداً على استهداف المدنين.

كما حذرت القسام  الاحتلال، أنه إذا لم يتوقف عن سياسة تهجير المدنيين بغزة، فإنها ستواصل قصف مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف أنحاء واسعة من قطاع غزة، منازل وأبراج ومنشآت تجارية، ومقرات حكومية، وجامعات، وبنى تحتية، ما نجم عن استشهاد أكثر من 800 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة الآف بجراح مختلفة.

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