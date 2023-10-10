مباشر | تغطية صحفية: قصف صاروحي هائل من غزة تجاه عسقلان

عربي

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع

أول تصريح من السيسي تعقيباً على الأوضاع في القطاع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن "أمن مصر القومي مسئوليتي الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف".

وأضاف في كلمة له خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أن "مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وقال السيسي: مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة، محذرا من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.
 
وأشار إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأوضح السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الإسرائيلي.

وأعرب الرئيس المصري عن أمل مصر في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، "ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى".

وتابع: "نتواصل مع جميع القوى الدولية الفاعلة وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

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