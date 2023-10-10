إصابة مواطن وزوجته وطفلاهما برضوض إثر اعتداء مستعمرين بمسافر يطا

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن وزوجته وطفلاهما برضوض، إثر اعتداء المستعمرين عليهم بالضرب، اليوم الثلاثاء، بمسافر يطا جنوب الخليل.وأكد منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد عمور، أن المواطن سلامة شحادة مخامرة، وزوجته ازدهار وطفليهما تعرضوا للضرب من قبل المستعمرين، حيث داهموا الكهف الذي يؤويهم، واعتدوا عليهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم لتلقي العلاج.كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية، وعرائش في تجمع مغاير العبيد، بمحاذاة مستعمرة "متسبب يائير"، تعود لعائلة الجبارين.وقالت مصادر محلية ونشطاء في مسافر يطا، إن مجموعة من المستعمرين يقومون بعمليات عربدة وملاحقة المواطنين ورعاة الأغنام، ويهددونهم بالقتل وإطلاق النار.