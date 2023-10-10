استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في غزة









رام الله - دنيا الوطناستشهد عضوا المكتب السياسي لحركة (حماس) في غزة، زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة، اليوم الثلاثاء، جرّاء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.ووفق إذاعة (صوت الأقصى) المحلية، فإن حركة (حماس) نعت عضوي المكتب السياسي زكريا معمر وجواد أبو شمالة. لافتين إلى أنه سيجري تشييعهما في وقت لاحق.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة تابعة للجيش اغتالت الليلة، جواد أبو شمالة، ووصفته بأنه "وزير الاقتصاد في حركة حماس".وزعمت بأنه كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للحركة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه.وأضافت بأن طائرة تابعة للجيش اغتالت أيضاً زكريا أبو معمر، أحد كبار أعضاء المكتب السياسي للحركة، والمقرب من قائد الحركة يحيى السنوار.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانه على الأهداف المدنية والمنشآت والمقرّات الحكومية وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها في القطاع.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 765شهيدًا، و4000 آلاف جريح، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".