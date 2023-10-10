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عربي

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية نفيه، مزاعم كاذبة يتم تداولها حول استخدام القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأميركي، لنقل إمدادات لإسرائيل.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله حول انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية "ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".

وأوضح أن الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركاباً ولا تحمل أي معدات.

وحذّر المصدر أن هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأكد المصدر ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه.

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