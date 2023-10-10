بالفيديو: الاحتلال يستخدم قنابل الفسفور المحرّمة دولياً في قصف قطاع غزة

وتداولت مصادر محلية مقطع فيديو يظهر استخدام للقنابل الفسفور المحرمة دولياً خلال قصفها منطقة الكرامة شمالي قطاع غزة.وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف أنحاء واسعة من قطاع غزة، منازل وأبراج ومنشآت تجارية، ومقرات حكومية، وجامعات، وبنى تحتية، ما نجم عن استشهاد نحو 700 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء.