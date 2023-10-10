نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر جريمة استهداف الصحفيين

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأشد العبارات جريمة اغتيال الزملاء الصحفيين في قطاع غزة الشهيد سعيد الطويل رئيس تحرير وكالة الخامسة، والصحفي محمد صبح مصور وكالة خبر، والصحفي هشام النواجحة خلال القصف الإسرائيلي لشارع المؤسسات غرب مدينة غزة.





وطالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية بالتحرك العاجل وفتح تحقيقات رسمية بسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة.





وأكدت النقابة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم يرتكب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية باستهدف المدنيين والصحفيين واستهداف مقرات المؤسسات الإعلامية، مشيرةً إلى أن الكم الكبير من الضحايا يكشف زيف الاحتلال الذي يحاول من خلال استهدافه للصحفيين إخفاء صوت الحقيقية ومنعهم من نقل رواية الشعب الفلسطيني في هذا العدوان.





وجددت النقابة المطالبة بضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من اعتداءات وحرب الاحتلال ، خاصة أن سياسية التدمير والتصفية باتت سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية.





وأكدت النقابة أن إفلات قادة الاحتلال من جميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين هو الذي شجع الاحتلال الاسرائيلي على الإمعان والتصعيد في ارتكابه مزيدا من الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين.





رام الله - دنيا الوطنوحيّت نقابة الصحفيين إصرار الزملاء الصحفيين على ملاحقة جرائم الاحتلال ونقلها إلى العالم رغم التضحيات الكبيرة وما يتعرضون له من ضغوطات تهدد حياتهم خلال عملهم اليومي إلا أنهم يواصلون رسالتهم في فضح الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا داعية كافة الجهات إلى التعاون مع نقابة الصحفيين في تسهيل عملهم مثمنةً دور جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في هذا المجال.