النونو ينفي وجود أية حسابات شخصية أو رسمية لرئيس الحركة إسماعيل هنية

رام الله - دنيا الوطننفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وجود أية حسابات شخصية أو رسمية للأخير، على منصة إكس (تويتر) سابقاً أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي.ودعا النونو وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية لا سيما وشعبنا الفلسطيني المجاهد يخوض معركة طوفان الأقصى رداً على جرائم المحتل الصهيوني الفاشي.وأوضح أن "الاحتلال الصهيوني وبعض الجهات التي لا تنتمي لشعبنا الفلسطيني ولا لأمتنا العربية والإسلامية تعمد إلى الكذب والدعاية الصفراء والتشويش على الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي".