بلدية غزة تُحذر من حالة عطش بسبب توقف وتضرر بعض مصادر المياه

حذرت بلدية غزة اليوم الثلاثاء، من أن استمرار توقف بعض مصادر المياه التي كانت تغذي المدينة قبل العدوان ينذر بحالة عطش كبيرة قد تصيب المدينة.





وقالت البلدية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الاحتلال الإسرائيلي أوقف منذ اليوم الأول للعدوان ضخ المياه من خط ميكروت المغذي للمدينة، وكذلك توقفت محطة تحلية مياه البحر في شمال المدينة عن العمل بسب الأوضاع الراهنة.





وأكدت البلدية أن استهدف الاحتلال لبعض أبار المياه في المدينة مثل بئر " أبو عبلي" في منطقة الشعف شرق المدينة زاد من صعوبة الأزمة، حيث انعكس هذا على كمية المياه في بعض المناطق مما تسبب في نقصها في مناطق مختلفة من المدينة.





ودعت البلدية كافة المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الأبار وتوفير مصادر مياه آمنة حتى تتمكن البلدية من تشغيل الأبار وتوفير المياه للمدينة بالحد الأدنى.





وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة التكافل فيما بينهم لاسيما أصحاب أبار المياه الخاصة وتزويد أهالي منطقتهم بالمياه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المدينة وقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن