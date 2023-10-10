استشهاد صحفية وزوجها وأطفالها في قصف لمنزلهم بمخيم جباليا



ويأتي ذلك، بعد ساعات من استشهاد الصحفيين الثلاثة سعيد الطويل، محمد صبح، وهشام النواجحة عقب استهدافهم بشكل مباشر أثناء تأديتهم الواجب المهني.





وقد أعلنت وزارة الصحة بغزة، ظهر اليوم، ارتفاع عدد الشهداء إلى 765 شهيداً، والإصابات إلى 4000 بجراح مختلفة، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الزميلة الصحفية سلام ميمة وزوجها محمد المصري وأطفالها الثلاثة هادي وعلي وشام، خلال غارة استهدفت منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع.