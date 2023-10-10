الداخلية بغزة تُعيد نشر تنويه مهم بشأن رسائل صوتية مُسجلة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، نشر تنويه مهم بشأن الرسالة الصوتية المسجلة التي يرسلها الاحتلال على هواتف المواطنين في غزة بشكل عشوائي، يطلب منهم مغادرة منازلهموقالت الوزارة في تنويه مقتضب، "نجدد الدعوة للمواطنين لعدم التعاطي مع الرسائل الصوتية المسجلة التي يرسلها الاحتلال عشوائياً عبر هواتف المواطنين يطلب فيها مغادرة منازلهم.وشددت على أن تلك الرسائل تهدف إلى "إثارة الذعر والخوف في إطار الحرب النفسية المصاحبة لعدوان الاحتلال على شعبنا".