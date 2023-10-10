الاحتلال يعيد قصف معبر رفح البري جنوب القطاع

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال تطلق قنابل دخانية شرق المعبر مع وجود كتلة دخانية كبيرة تحجب الرؤية.

رام الله - دنيا الوطنأعادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف بوابة معبر رفح البري وإخراجه عن الخدمة.وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في تصريح مقتضب "إن طائرات الاحتلال أعادت قصف بوابة معبر رفح الواصل بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين".وكانت إدارة معبر رفح في الجانب المصري قد أبلغت طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.