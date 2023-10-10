(حماس) تعلن الجمعة المقبل يوم للنفير العام لأهالي الضفة وأراضي 48

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى النفير العام يوم الجمعة المقبل نصرة لغزة ولمقاتلي المقاومة وأطلقت عليها اسم (جمعة طوفان الأقصى).





وقالت الحركة في بيان لها : "فلسطين وشعبها الصابر المرابط، تناديكم من قلب معركة طوفان الأقصى، فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات، وانفروا خفافاً وثقالاً لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة".





وجاء في البيان: "من فلسطين أرض الإسراء والمعراج، ومن بيت المقدس وأكنافه، نرفع هذا النداء إلى قلوب ومسامع الضمير الحيّ في قلوب جماهير أمتنا العربية والإسلامية".





واستكملت الحركة بقولها: " ها هي المقاومة الفلسطينية، وفي مقدّمتها كتائب عزّ الدين القسّام، تسطّر أروع صور ملاحم البطولة والفداء ضد الاحتلال، دفاعاً عن الأرض والقدس والمسجد الأقصى المبارك، وذوداً عن كرامة المرابطات من حرائر فلسطين، وانتصاراً لأسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، نيابة عن الأمَّة قاطبة".





وأردفت (حماس) في بيانها: "من قلعة المقاومة والعزَّة في قطاع غزَّة، ومن شعبها الصابر المرابط، من رجالها وحرائرها وأطفالها وشيوخها، الحاضنة العصيّة على الاحتلال، ومن مآذنها ومحاريبها ومساجدها، التي تتعرّض لأبشع عدوان همجي بآلة الحرب الصهيونية، نبعث هذا النداء إلى الأحرار من أبناء أمّتنا العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم".





وشدت حركة (حماس) على أيادي الشباب الثائرين في عموم الضفة الغربية، في مدنها وقراها ومخيماتها المنتفضة، وحارات وأحياء مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى للانتفاض والخروج في حشود، داعيةً للاشتباك مع جنود الاحتلال وجيشه في كل مكان، تأكيداً على وحدة المصير والمسار نحو القدس والأقصى وتحريرهما من الاحتلال.





ووجهت حركة (حماس) رسالتها لأهالي أراضي 48 قائلة:"يا أهل النخوة والبطولة، يا من تحمّلتم الكثير لتحافظوا على هويتكم الفلسطينية العربية، هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، لنحافظ عليه وعلى إسلاميته ورسالته السماوية، ولنمنع قطعان المستوطنين من تدنيسه، (...) ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة".





ودعت (حماس) في بيانها جماهير الأمة العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن