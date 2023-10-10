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مباشر | تغطية صحفية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

شاهد: دمار واسع في حي الرمال بمدينة غزة جراء قصف الاحتلال

شاهد: دمار واسع في حي الرمال بمدينة غزة جراء قصف الاحتلال
دمار واسع في حي الرمال بمدينة غزة جراء قصف الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أجزاء واسعة من حي الرمال بمدينة غزة، وسوّت المباني والعمارات السكنية، والمنشآت التجارية، بالأرض بغارات عنيفة، شنتها ضمن العدوان المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وخلال الليلة الماضية، شنت طائرات الاحتلال مئات الغارات الحربية التي أطلقت خلالها صواريخ شديدة الفاعلية في التدمير على منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية، إضافة إلى المؤسسات العامة والخاصة، ما تسبب في دمار واسع.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف أنحاء واسعة من قطاع غزة، منازل وأبراج ومنشآت تجارية، ومقرات حكومية، وجامعات، وبنى تحتية، ما نجم عن استشهاد نحو 700 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 








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