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مباشر | تغطية صحفية: تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

استشهاد الصحفي هشام النواجحة متأثراً بجروحه بقصف إسرائيلي غرب غزة

استشهاد الصحفي هشام النواجحة متأثراً بجروحه بقصف إسرائيلي غرب غزة
الصحفي هشام النواجحة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الصحفي الفلسطيني هشام النواجحة، متأثراً بجروحه في قصف لطيران الاحتلال، استهدف عدداً من الصحفيين، غرب مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

وكان استشهد في وقت سابق فجر اليوم، الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوباً، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة، إثر استهداف طائرات الاحتلال أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات، في شارع المؤسسات غرب مدينة غزة.

ونعى سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الزميل الصحفي هشام النواجحة، قائلاً: "إن جريمة الاحتلال بحق الصحفيين الشهداء هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".

وأضاف، في تصريح صحفي: "كنا حذرنا قبل ساعات من نوايا الاحتلال العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد إخطاره بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولا تغييب الحقيقة التي ينقلونها".

وشدد معروف، على أنه بات من المؤكد تكرار سلوك الاحتلال الاجرامي ضد الصحفيين، في كل عدوان، وتعمده الاستهداف المباشر للصحفيين ووسائل الإعلام، ظنا منه أنه سيغيب بذلك شهود الجريمة وعيون الحقيقة الذين يرى العالم أجمع عبر كاميراتهم وتغطياتهم ما يقوم به المحتل من مجازر ضد شعبنا الأعزل.

وحيّا الصحفيين ووسائل الإعلام التي تقوم بدورها بمهنية وموضوعية ونثق أن التضحيات لن تزيدهم إلا عزما وإصرارا على إيصال الرسالة المهنية وأداء الواجب الوطني.

وطالب معروف، المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير بتحرك جاد ومسئول ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.

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