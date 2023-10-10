مباشر | تغطية صحفية: دمار هائل في حي الرمال وسط مدينة غزة

شؤون فلسطينية

الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف الحرب المدمرة على غزة

الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف الحرب المدمرة على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية أجرت وتجري اتصالات مكثفة مع زعماء العالم لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة فوراً.

وأضاف الشيخ، عبر موقع (تويتر): إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لـ "وقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري. وطالبت بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة".

يذكر، أن قوات الاحتلال شنت غارات عنيفة غير مسبوقة، أمس الإثنين، على قطاع غزة، أدت إلى دمار كبير في المنازل والمنشآت.

أخبار ذات صلة

الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف الحرب المدمرة على غزة

الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف الحرب المدمرة على غزة

&quot;الإعلام الحكومي&quot; ينعى الشهيدين الصحفيين الطويل وصبح

"الإعلام الحكومي" ينعى الشهيدين الصحفيين الطويل وصبح

استشهاد الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بغارة غرب مدينة غزة

استشهاد الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح بغارة غرب مدينة غزة

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ محافظتي الوسطى وخان يونس

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ محافظتي الوسطى وخان يونس

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

منظمة حقوقية: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جريمة حرب

منظمة حقوقية: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جريمة حرب

حماس: تصريحات وزير جيش الاحتلال عنصرية وقحة وتفوق السلوك النازي

حماس: تصريحات وزير جيش الاحتلال عنصرية وقحة وتفوق السلوك النازي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ محافظتي الوسطى وخان يونس

زوارق الاحتلال تقصف شاطئ محافظتي الوسطى وخان يونس

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

الجبهة الداخلية بغزة: لا صحة للأنباء المتداولة حول إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال

الجبهة الداخلية بغزة: لا صحة للأنباء المتداولة حول إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال

كتائب القسام تبث مشاهد لمنظومة الدفاع الجوي محلية الصنع (متبر 1)

كتائب القسام تبث مشاهد لمنظومة الدفاع الجوي محلية الصنع (متبر 1)

بالفيديو: الاحتلال يقطع كافة خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة

بالفيديو: الاحتلال يقطع كافة خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة

الصحة بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن جدول عمل مراكز الرعاية الأولية

الصحة بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن جدول عمل مراكز الرعاية الأولية

الصحة بغزة: 687 شهيداً و3726 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة بغزة: 687 شهيداً و3726 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي

أبو حمزة: قوات نخبتنا تواصل مع نخبة القسام اشتباكاتها داخل مستوطنات الغلاف

أبو حمزة: قوات نخبتنا تواصل مع نخبة القسام اشتباكاتها داخل مستوطنات الغلاف

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

عقب اشتباكات مع جيش الاحتلال.. مقتل مسلحين تسللوا من لبنان

عقب اشتباكات مع جيش الاحتلال.. مقتل مسلحين تسللوا من لبنان