الشيخ: القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوقف الحرب المدمرة على غزة

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية أجرت وتجري اتصالات مكثفة مع زعماء العالم لوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة فوراً.وأضاف الشيخ، عبر موقع (تويتر): إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لـ "وقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري. وطالبت بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة".يذكر، أن قوات الاحتلال شنت غارات عنيفة غير مسبوقة، أمس الإثنين، على قطاع غزة، أدت إلى دمار كبير في المنازل والمنشآت.