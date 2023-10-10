"الإعلام الحكومي" ينعى الشهيدين الصحفيين الطويل وصبح

رام الله - دنيا الوطننعى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، الزميلين الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح، الذين استشهدا فجر اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة، متمنيا الشفاء العاجل والسلامة التامة للزميل هشام النواجحة الذي تواجد معهم والذي يتلقى العلاج حاليا.وقال معروف في تصريح صحفي، إن جريمة الاحتلال بحق الشهيدين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك.وأضاف: "كنا حذرنا قبل ساعات من نوايا الاحتلال العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بعد إخطاره بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولا تغييب الحقيقة التي ينقلونها".وشدد معروف، على أنه بات من المؤكد تكرار سلوك الاحتلال الاجرامي ضد الصحفيين، في كل عدوان، وتعمده الاستهداف المباشر للصحفيين ووسائل الإعلام، ظنا منه أنه سيغيب بذلك شهود الجريمة وعيون الحقيقة الذين يرى العالم أجمع عبر كاميراتهم وتغطياتهم ما يقوم به المحتل من مجازر ضد شعبنا الأعزل.وحيّا الصحفيين ووسائل الإعلام التي تقوم بدورها بمهنية وموضوعية ونثق أن التضحيات لن تزيدهم إلا عزما وإصرارا على إيصال الرسالة المهنية وأداء الواجب الوطني.وطالب معروف، المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير بتحرك جاد ومسئول ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام.