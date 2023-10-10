سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان





وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، إن "رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى اللذين استشهدا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، وقتلا نائب اللواء 300 في جيش الاحتلال، وأصابا ستة بجروح".



وكانت سرايا القدس، أعلنت في وقت سابق، أنه مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر أمس الاثنين، في الجنوب اللبناني، وأدت لإصابة 7 جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بغزة.



في سياق متصل، أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، رداً على استشهاد ستة من عناصره بقصف إسرائيلي، في وقت سابق اليوم.



وقال حزب الله في بيان له: "بعد استشهاد ستة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".



وأضاف: أن ذلك تم "بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".



وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل عدداً من المسلحين تسللوا من لبنان إلى الجليل الغربي قرب قرية عرب العرامشة، وأعلن قصف مواقع في المنطقة بواسطة طائرة مروحية والشروع بعلميات بحث في المنطقة في محاولة للعثور على آخرين، وسط تصاعد لحالة التوتر في المنطقة الحدودية.



وتواصل القصف الإسرائيلي لمواقع جنوبي لبنان أكثر من ساعة ونصف، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق الحدودية بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها "حتى إشعار آخر، وإحكام المنازل والتزود بوسائل اتصال والغذاء والماء والفرشات والبطانيات والأدوية وغيرها من المعدات الضرورية".





رام الله - دنيا الوطننعت سريا القدس في لبنان، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر الثلاثاء، اثنين من عناصرها، استشهدا في قصف إسرائيلي، جنوب لبنان.