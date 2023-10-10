مباشر | تغطية صحفية: طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

شؤون فلسطينية

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان
قصف إسرائيلي جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
نعت سريا القدس في لبنان، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر الثلاثاء، اثنين من عناصرها، استشهدا في قصف إسرائيلي، جنوب لبنان.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب، إن "رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى اللذين استشهدا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة، وقتلا نائب اللواء 300 في جيش الاحتلال، وأصابا ستة بجروح".

وكانت سرايا القدس، أعلنت في وقت سابق، أنه  مسؤوليتها عن العملية التي نفذت بعد ظهر أمس الاثنين، في الجنوب اللبناني، وأدت لإصابة 7 جنود إسرائيليين بينهم إصابة خطيرة، وذلك ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تخوضها المقاومة الفلسطينية بغزة.

في سياق متصل، أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، رداً على استشهاد ستة من عناصره بقصف إسرائيلي، في وقت سابق اليوم.

وقال حزب الله في بيان له: "بعد استشهاد ستة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف: أن ذلك تم "بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل عدداً من المسلحين تسللوا من لبنان إلى الجليل الغربي قرب قرية عرب العرامشة، وأعلن قصف مواقع في المنطقة بواسطة طائرة مروحية والشروع بعلميات بحث في المنطقة في محاولة للعثور على آخرين، وسط تصاعد لحالة التوتر في المنطقة الحدودية.

وتواصل القصف الإسرائيلي لمواقع جنوبي لبنان أكثر من ساعة ونصف، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق الحدودية بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها "حتى إشعار آخر، وإحكام المنازل والتزود بوسائل اتصال والغذاء والماء والفرشات والبطانيات والأدوية وغيرها من المعدات الضرورية".

أخبار ذات صلة

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

سرايا القدس تنعى اثنين من عناصرها استشهدا بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

منظمة حقوقية: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جريمة حرب

منظمة حقوقية: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جريمة حرب

حماس: تصريحات وزير جيش الاحتلال عنصرية وقحة وتفوق السلوك النازي

حماس: تصريحات وزير جيش الاحتلال عنصرية وقحة وتفوق السلوك النازي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

سرايا القدس بطولكرم: قتلنا وأصبنا عدداً من المستوطنين في عملية داخل مستوطنة (عيناف)

سرايا القدس بطولكرم: قتلنا وأصبنا عدداً من المستوطنين في عملية داخل مستوطنة (عيناف)

كهرباء غزة تُوضح حالة الكهرباء في محافظات القطاع

كهرباء غزة تُوضح حالة الكهرباء في محافظات القطاع

الجبهة الداخلية بغزة: لا صحة للأنباء المتداولة حول إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال

الجبهة الداخلية بغزة: لا صحة للأنباء المتداولة حول إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال

أبو عبيدة: لن نتفاوض بقضية الأسرى تحت النار ومستعدون لكل الاحتمالات

أبو عبيدة: لن نتفاوض بقضية الأسرى تحت النار ومستعدون لكل الاحتمالات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

بالفيديو: الاحتلال يقطع كافة خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة

بالفيديو: الاحتلال يقطع كافة خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة

الصحة بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن جدول عمل مراكز الرعاية الأولية

الصحة بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن جدول عمل مراكز الرعاية الأولية

أبو حمزة: قوات نخبتنا تواصل مع نخبة القسام اشتباكاتها داخل مستوطنات الغلاف

أبو حمزة: قوات نخبتنا تواصل مع نخبة القسام اشتباكاتها داخل مستوطنات الغلاف

نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر قصف مقرها بمدينة غزة

نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر قصف مقرها بمدينة غزة

أبو مرزوق: منفتحون على أي وساطات وما أنجزناه خطوة على الطريق

أبو مرزوق: منفتحون على أي وساطات وما أنجزناه خطوة على الطريق

إعلام الاحتلال: نحو 1000 قتيل منذ بدء عملية اقتحام غلاف غزة

إعلام الاحتلال: نحو 1000 قتيل منذ بدء عملية اقتحام غلاف غزة

أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من الإسرائيليين

أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من الإسرائيليين

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

الاحتلال يقصف بالمدفعية منطقة الضهيرة اللبنانية

عقب اشتباكات مع جيش الاحتلال.. مقتل مسلحين تسللوا من لبنان

عقب اشتباكات مع جيش الاحتلال.. مقتل مسلحين تسللوا من لبنان