مباشر | تغطية صحفية: طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

دولي

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل من بين القتلى في إسرائيل

بايدن: 11 أمريكياً على الأقل من بين القتلى في إسرائيل
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن 11 مواطناً أميركياً على الأقل من بين القتلى في إسرائيل، بعد الاقتحام الواسع الذي نفذته حركة (حماس) لمستوطنات غلاف غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات صحفية، أن "عدداً آخر من المواطنين الأميركيين ما زالوا في عداد المفقودين، ونحن نعمل مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات حول مكان وجودهم".

وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أسر العشرات من الجنود الإسرائيليين، والمستوطنين، خلال اقتحامها مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح السبت الماضي، ضمن عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، التي أطلقتها المقاومة رداً على عدوان الاحتلال في الأقصى والقدس والأسرى في السجون.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يشنه فيه الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً متواصلاً على قطاع غزة، ويرتكب مجازر بحق عشرات العائلات الآمنة في بيوتها، ما خلف أكثر من 600 شهيد، وثلاثة آلاف مصاب، إضافة لدمار واسع في البنى التحية، وتدمير عشرات الأبراج.

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