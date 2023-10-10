منظمة حقوقية: تصريحات غالانت مقززة ودعوة لارتكاب جريمة حرب

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية، الاثنين، أن حرمان سكان أراض محتلة "غزة" من الغذاء والكهرباء عقاب جماعي ودعوة لجرائم حرب.وقالت المنظمة، في منشور لها، عبر منصة (إكس)، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت "مقززة"، مؤكة أنه "على المحكمة الجنائية الدولية أخذ العلم بهذه الدعوة إلى ارتكاب جريمة حرب".جاء ذلك بعد أن أعلن غالانت، الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، يتضمن قطع الوقود والكهرباء والطعام، في استمرارٍ للعدوان الإسرائيلي، الذي خلّف 687 شهيداً منهم 140 طفلاً و105 سيدة و3726 جريحاً بإصابات مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة حتى اللحظة.