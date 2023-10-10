حماس: تصريحات وزير جيش الاحتلال عنصرية وقحة وتفوق السلوك النازي

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصريحات وزير جيش الاحتلال، يواف غالانت، بمنع الغذاء والماء وقطع الكهرباء عن أهالي قطاع غزة، ووصفه أبناء شعبنا "حيوانات بشرية"، تفوق السلوك النازي، وعنصرية وقحة، وينتمي لمنطق العصابات.وأكد قاسم في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك "يستدعي موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية".وكان غالانت قد أمر بقطع الماء والغذاء والكهرباء عن القطاع، في استمرارٍ للعدوان الإسرائيلي، الذي خلّف 687 شهيداً منهم 140 طفلا و105 سيدة و3726 جريحاً بإصابات مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة حتى اللحظة.