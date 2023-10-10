تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس عباس وولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنأجرى الرئيس محمود عباس، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، واضعاً إياه في صورة آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة.وقدم الرئيس عباس جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولي العهد، مقدراً عالياً مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن السعودية تبذل جهوداً كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.