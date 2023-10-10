السيسي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع في غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات المتصاعدة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، يوم الاثنين، إن الاتصال بين الرئيس السيسي وغوتيريش تناول ضرورة التوصل لوقف التصعيد، وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.وأضاف أنه "تم التوافق بين الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة، كما أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأية خطوات مستقبلية في هذا الصدد، إلى جانب الدور الهام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه، لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط".