كهرباء غزة تُوضح حالة الكهرباء في محافظات القطاع

أوضحت شركة الكهرباء بغزة، مساء الاثنين، حالة الكهرباء في محافظات القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، وقطع خطوط الكهرباء.





ونستعرض حالة الكهرباء بقطاع غزة، لكل محافظة على حدةٍ، وفق ما نشرته الشركة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).





ونوهت الشركة إلى أن "تأخر وصول التيار لعدد من المناطق لساعات أطول جاء بسبب دمار واسع في الشبكات والمغذيات الكهربائية في تلك المناطق، علماً بأن طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة في ظل ظروف صعبة لإعادة إصلاح تلك الخطوط والشبكات وتوصيل التيار لتلك المناطق".





رام الله - دنيا الوطن* كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة (25) ميجاوات* كمية الكهرباء المخصصة للمرافق الحيوية(قطاع الصحة، آبار مياه ومحطات تحلية، مضخات صرف صحي، محطات معالجة،، إلخ) في المحافظة (5) ميجاوات* كمية الكهرباء المتبقية للتوزيع على المواطنين(20) ميجاوات* كمية الطلب في المحافظة (171) ميجاوات* العجز الكهربائي (85%).* جدول التوزيع المعمول به (4) وصل مقابل (24) فصل.كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة (12) ميجاواتكمية الكهرباء المخصصة للمرافق الحيوية في المحافظة(قطاع الصحة، آبار مياه ومحطات تحلية، مضخات صرف صحي، محطات معالجة،، إلخ) (3) ميجاواتكمية الكهرباء المتبقية للتوزيع على المواطنين (9) ميجاواتكمية الطلب في المحافظة (94.5) ميجاوات* العجز الكهربائي (87%).جدول التوزيع المعمول به: (4) وصل مقابل (24) فصل.* كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة (7) ميجاوات* كمية الكهرباء المخصصة للمرافق الحيوية(قطاع الصحة، آبار مياه ومحطات تحلية، مضخات صرف صحي، محطات معالجة،، إلخ) في المحافظة (1.5) ميجاوات* كمية الكهرباء المتبقية للتوزيع على المواطنين (5.5) ميجاوات* كمية الطلب في المحافظة (49.5) ميجاوات.* العجز الكهربائي (85%).* جدول التوزيع المعمول به (4) وصل مقابل (24) فصل.* كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة (10) ميجاوات* كمية الكهرباء المخصصة للمرافق الحيوية(قطاع الصحة، آبار مياه ومحطات تحلية، مضخات صرف صحي، محطات معالجة،، إلخ) في المحافظة (4) ميجاوات* كمية الكهرباء المتبقية للتوزيع على المواطنين (6) ميجاوات* كمية الطلب في المحافظة (58.5) ميجاوات.* العجز الكهربائي (83%).* جدول التوزيع المعمول به (4) وصل مقابل (20) فصل.* كمية الكهرباء المخصصة للمحافظة (11) ميجاوات* كمية الكهرباء المخصصة للمرافق الحيوية(قطاع الصحة، آبار مياه ومحطات تحلية، مضخات صرف صحي، محطات معالجة،، إلخ) في المحافظة (3.5) ميجاوات* كمية الكهرباء المتبقية للتوزيع على المواطنين (7.5) ميجاوات* كمية الطلب في المحافظة (76.5) ميجاوات* العجز الكهربائي (85%).* جدول التوزيع المعمول به (4) وصل مقابل (28) فصل.