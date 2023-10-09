الجبهة الداخلية بغزة: لا صحة للأنباء المتداولة حول إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بأن لا صحة للأنباء المتداولة بشأن إعدام ميداني لعدد من عملاء الاحتلال.ودعت الجبهة الداخلية، خلال تصريح مقتضب لها، المواطنين والنشطاء للاتزام بالمصادر الرسمية في استقاء المعلومات.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي عدوانه على قطاع غزة بقصف المنازل والأبراج والمقرات الحكومية، كما وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687 شهيداً و 3726 مصاباً.