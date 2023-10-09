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شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: لن نتفاوض بقضية الأسرى تحت النار ومستعدون لكل الاحتمالات

أبو عبيدة: لن نتفاوض بقضية الأسرى تحت النار ومستعدون لكل الاحتمالات
أبو عبيدة - الناطق باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أكد، أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن مجاهدي القسام أسروا عدداً كبيراً جداً من عناصر الاحتلال. مشددًا على أن المقاومة لن تفاوض على قضية الأسرى تحت النار.

وقال أبو عبيدة، في كلمة له، اليوم الإثنين، "لن نتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار" لافتاً إلى أن "قضية الأسرى هي ملف استراتيجي له مساره الواضح والمعروف وأثمانه التي سيدفعها الاحتلال".

وتابع أن "معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى لن تكون شعارا بل نارا وطوفا يحرق العدو مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف "أن تهديد العدو  بالحرب البرية على غزة، أمر مثير للسخرية، فذلك أمر  يريده وينتظره تسعة أعشار مقاتلي القسام"

وشدد على أن المقاومة جاهزة للاستمرار في هذه المعركة لفترة طويلة جداً ومدركة النتائج جيداً ومستعدة لكافة الاحتمالات.

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