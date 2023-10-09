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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع

الرئيس عباس يدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس محمود عباس، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة "الذي يهدد الاحتلال بقطع الاحتياجات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والشرعية الدولية،  كتوفير المياه والكهرباء والغذاء".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الاثنين، مؤكداً أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأهالي في قطاع غزة، وضرورة تدخل الأمم المتحدة لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، والقيام بواجباتها التي أقرتها الشرعية الدولية لتوفير  الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما جدد الرئيس عباس التأكيد على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

بدوره، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا من أجل توفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة، وإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل وقف التصعيد الجاري.

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