كتائب القسام تبث مشاهد لمنظومة الدفاع الجوي محلية الصنع (متبر 1)





وتظهر المشاهد المصورة، ثلاثة صواريخ من المنظومة، استهدفت طائرات الاحتلال، ضمن معارك عملية (طوفان الأقصى)، والتي شنتها المقاومة الفلسطينية، رداً على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.









وفي ذات السياق، بثت كتائب القسام، مشاهد مصورة لاستهداف طائرات مروحية، بصواريخ أرض- جو محمولة على الكتف، وتظهر المشاهد انفجارات الصواريخ قرب الطائرة.









رام الله - دنيا الوطنبثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الإثنين، مشاهد مصورة، لمنظومة الدفاع الجوي، محلية الصنع، والتي اسمتها (متبر 1).