بالفيديو: الاحتلال يقطع كافة خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، قطع جميع خطوط إمداد المياه إلى قطاع غزة وذلك بناءً على توجيهات وزير الطاقة لدى الاحتلال يسرائيل كاتس.ويأتي ذلك، بالتزامن مع إصدار وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أوامر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، ويشمل منع وصول إمدادات الطعام والوقود والكهرباء.وفي وقت سابق، أعلن وزيرالطاقة لدى الاحتلال، بعد ساعات من بدء عملية (طوفان الأقصى) التوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.وقد بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت المنصرم، عملية (طوفان الأقصى)، استطاعت من خلالها اقتحام الحدود، والسيطرة على مواقع لجيش الاحتلال ومستوطنات في غلاف غزة؛ رداً على الانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين هناك.