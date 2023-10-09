الصحة بغزة تُصدر إعلاناً للمواطنين بشأن جدول عمل مراكز الرعاية الأولية





وتابعت، أنها في المحافظة الوسطى، هي: مركز النصيرات للرعاية العاجلة، شهداء النصيرات ، البريج الجديدة، الزوايدة، دير البلح، الخوالدة، حكر الحامع.





وفي محافظة شمال غزة، أشارت أنها: مركز شهداء جباليا، أبو شباك، أما في محافظة رفح، هي مركز تل السلطان وشهداء رفحم، وحافظة خانيونس، هي مركز شهداء خانيونس، عبسان الكبيرة، بني سهيلا، جورة اللوت، مسقط القرارة.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، إعلاناً مهماً للمواطنين بخصوص جدول عمل مراكز الرعاية الأولية، خلال فترة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن العمل سيكون من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، في مختلف المراكز المجودة بالقطاع.وأوضحت أن المراكز في محافظة غزة، هي: مركز شهداء الرمال، الحرية، صبحة، مسقط الشجاعية، الدرج، الشيخ رضوان، الزيتون.