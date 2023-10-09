الصحة بغزة: 687 شهيداً و 3726 مصاباً جراء العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 687 شهيداً منهم 140 طفلا و105 سيدة و3726 جريحا بإصابات مختلفة. لافتةً إلى أن 10 % من الإصابات كانت من الاطفال.وقالت الوزارة في بيان لها إن "جرائم الاحتلال المتواصلة تسببت في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام".وتابعت "استطاعت الطواقم الطبية التعامل مع كافة الاصابات التي وصلت للمستشفيات بدرجات خطورة مختلفة واجرت مئات العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة على مدار الساعة".ولفتت إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي يوسع دائرة الاستهداف للطواقم الطبية والمرافق الصحية وسيارات الاسعاف مما تسبب باستشهاد خمسة من الكوادر الصحية وإصابة 10 آخرين بجراح مختلفة، بالإضافة إلى استهداف سبعة مستشفيات ومراكز صحية والحاق الضرر المباشر في اجزاء كبيرة منها".وأضافت "ألحق العدوان الإسرائيلي الضرر بقسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي ما ادى الى سقوط الواح من السقف بجوار أحد الاطفال الخدج جراء استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي".ونوّهت إلى أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي أدت لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى مما أدى إلى استحالة دخول وخروج الطواقم منه واليه اضافة الى تضرر أجزاء واسعة منه وتوقف خدماته.وأكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف سيارات الإسعاف، حيث استهدف الاحتلال 11 سيارة اسعاف واحدى سيارات الخدمات الصحية ودمرها بالكامل وأخرجها عن الخدمة.وقالت إن "وزارة الصحة تواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع المؤسسات الدولية والانسانية لدعم احتياجات المستشفيات من الادوية والمستهلكات الطبية والوقود".وطالبت الوزارة الجهات ذات العلاقة بفتح ممر آمن لدخول المساعدات الطبية العاجلة لمستشفيات قطاع غزة لضمان وصول جرحى العدوان لخدماتهم التخصصية المفقودة.