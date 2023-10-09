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عربي

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا

حزب الله: قصفنا موقعين إسرائيليين رداً على استشهاد ستة من مقاتلينا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن (حزب الله) اللبناني، مساء اليوم الاثنين، أنه قصف موقعين إسرائيليين في المستوطنات الإسرائيلية الشمالية، رداً على استشهاد ستة من عناصره بقصف إسرائيلي، في وقت سابق اليوم.

وقال حزب الله في بيان له: "بعد استشهاد ستة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في رد أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي".

وأضاف: أن ذلك تم "بواسطة الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل عدداً من المسلحين تسللوا من لبنان إلى الجليل الغربي قرب قرية عرب العرامشة، وأعلن قصف مواقع في المنطقة بواسطة طائرة مروحية والشروع بعلميات بحث في المنطقة في محاولة للعثور على آخرين، وسط تصاعد لحالة التوتر في المنطقة الحدودية.

وتواصل القصف الإسرائيلي لمواقع جنوبي لبنان أكثر من ساعة ونصف، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المناطق الحدودية بالدخول إلى الملاجئ والبقاء فيها "حتى إشعار آخر، وإحكام المنازل والتزود بوسائل اتصال والغذاء والماء والفرشات والبطانيات والأدوية وغيرها من المعدات الضرورية".

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