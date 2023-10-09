أبو حمزة: قوات نخبتنا تواصل مع نخبة القسام اشتباكاتها داخل مستوطنات الغلاف



وتابع "إذا كان العدو الصهيوني حريصاً على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا في قبضتنا أسرى عليه التوقف فوراً عن استهداف البيوت وقتل الآمنين".



















رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن قوات النخبة للسرايا تواصل بالتعاون مع نخبة القسام اشتباكاتها في محاور عدة داخل مستوطنات غلاف غزة.وقال أبو حمزة خلال كلمة مسجلة له، اليوم الإثنين، "إننا نواجه جيش العدو وجها لوجه بينما يعمد هو إلى استهداف المدنيين" مضيفًا "سنواصل معركتنا بكل قوة وعنفوان حتى النصر ومن حقنا كمقاومة الدفاع عن شعبنا".