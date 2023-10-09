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مباشر | تغطية صحفية: طائرات الاحتلال تواصل قصف قطاع غزة

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر قصف مقرها بمدينة غزة

نقابة المحامين الفلسطينيين تستنكر قصف مقرها بمدينة غزة
العدوان على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة، اليوم الإثنين،  قصف المقر الخاص بها والواقع في حي الرمال بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة.

وقالت في بيان لها، "إمعانا في استهداف المباني المدنية من قبل قوات الإحتلال الصهيوني ضمن عدوانها الشامل على قطاع غزة، أقدمت طائرات العدو على قصف مقر نقابة المحامين/ مركز غزة الواقع في حي الرمال في مدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء هذا اليوم الإثنين الموافق 9/10/2023".

وتابعت "أدى القصف الغادر إلى تدمير الطوابق العلوية من مقر النقابة وإلحاق أضرار فادحة في الطوابق السفلية".

وأكد مجلس النقابة في بيانه على أن "هذا العمل العدواني يشكّل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني، أن بنك أهداف القصف الصهيوني داخل قطاع غزة المحاصر لا يستهدف إلا الأعيان والمباني المدنية بقصد إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار والمعاناة للمدنيين الفلسطينيين وأعيانهم المدنية".

وتوجه مجلس النقابة إلى اتحاد المحامين العرب والإتحادات الدولية للمحامين لإدانة هذا العدوان والإستهداف المباشر لمقر نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة واعتباره جريمة واقعة على كل محام عربي ودولي.

كما ودعا مجلس النقابة إتحاد المحامين العرب للإعلان عن فعالية عربية موحدة لإدانة هذا العدوان الخطير. مؤكداً أن "هذا الإستهداف لن يرهب نقابة المحامين من ممارسة دورها الوطني في فضح وتوثيق جرائم الإحتلال والإنحياز لشعبنا ومقاومته".

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