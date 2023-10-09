أبو مرزوق: منفتحون على أي وساطات وما أنجزناه خطوة على الطريق











رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن هناك العشرات من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، ومن جنسيات مختلفة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".وقال أبو مرزوق، في تصريحات لقناة (الجزيرة)، مساء الاثنين، إننا "منفتحون على أي وساطات أو حوارات سياسية وما أنجزناه خطوة على الطريق".وتابع، أن "أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر سقطت" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض الهدوء في الوقت الحالي بسبب الذل الذي تعرضت له إسرائيل.وكانت المقاومة الفلسطينية أعلنت أسر العشرات من الجنود الإسرائيليين، والمستوطنين، خلال اقتحامها مستوطنات غلاف غزة، منذ صباح السبت الماضي، ضمن عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، التي أطلقتها المقاومة رداً على عدوان الاحتلال في الأقصى والقدس والأسرى في السجون.