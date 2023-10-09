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شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: نحو 1000 قتيل منذ بدء عملية اقتحام غلاف غزة

إعلام الاحتلال: نحو 1000 قتيل منذ بدء عملية اقتحام غلاف غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بتسجيل أكثر من 1000 قتيل ونحو 2600 مصاب منذ بدء عملية (طوفان الأقصى) في مستوطنات غلاف غزة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت فيه (منظمة زاكا) الإسرائيلية، العثور على 100 جثة جديدة في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.

في حين، هدد الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بإعدام رهينة من المدنيين الإسرائيليين وبث العملية بالصوت والصورة مقابل كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار.

وبدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت المنصرم، عملية (طوفان الأقصى)، والتي استطاعت من خلالها اقتحام الحدود، والسيطرة على مواقع لجيش الاحتلال ومستوطنات في غلاف غزة؛ رداً على الانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين هناك.



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