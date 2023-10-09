أبو عبيدة: كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء الإثنين، بأن كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين الإسرائيليين وبث العملية بالصوت والصورة.وقال أبو عبيدة في إعلان له، إن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها". مضيفَا "نحمل العدو وقيادته أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".وتابع "لقد تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي همجي بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وقرّرنا أن نضع حدّا لهذا".