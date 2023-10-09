طائرات الاحتلال تدمّر مقر شركة الاتصالات في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطندمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية في حي الرمال وسط مدينة غزة.ويأتي ذلك في ظل سلسلة عنيفة من الغارات المتواصلة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة مخلّفة عددًا كبير من السهداء والجرحى.ويتواصل العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، مع ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره لعدد من الأبراج السكنية والمقرّات الحكومية وسيارات الإسعاف.