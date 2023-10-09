الدفاع المدني بغزة يناشد لإدخال طواقم ومعدات للتعامل مع الأماكن المستهدفة





وقال الدفاع المدني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن "إمكاناتنا وكوادرنا غير قادرة على التعامل مع الكم الهائل للأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف في آن واحد".



وناشد الدفاع المدني بضرورة التدخل العاجل لإدخال طواقم ومعدات الدفاع المدني إلى غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي.



وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل إلى 560 شهيداً و2900 مصاباً، منهم 91 طفلاً و61 سيدة، إضافة لعشرات المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 244 طفل و151 سيدة.





رام الله - دنيا الوطنأكدت طواقم الدفاع المدني بغزة أنها تواجه صعوبات كبيرة في القيام بواجباتها في ظل كثافة غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.