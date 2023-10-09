(رويترز): مصر تجري اتصالات مكثفة مع حماس وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال مصدران أمنيان مصريان اليوم الاثنين، إن مصر تجري اتصالات مكثفة ووثيقة مع إسرائيل وحركة (حماس) لمحاولة منع المزيد من التصعيد في القتال بينهما وضمان حماية الأسرى الإسرائيليين.ونقلت (رويترز) عن المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القاهرة حثت إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وحثت (حماس) على إبقاء الأسرى في حالة جيدة للحفاظ على احتمال التهدئة قريبا مفتوحا، على الرغم من أن الضربات الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة جعلت الوساطة مسألة صعبة.وسبق أن نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن مصدر في حركة (حماس) قوله: بأن وساطة متقدمة تقودها قطر، لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن الإسرائيليات اللاتي أسرتهن حركة حماس يوم السبت الماضي، مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.وتابع أن قياديا في (حماس) أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة.