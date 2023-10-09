وزير الطاقة الإسرائيلي يوعز بقطع المياه عن قطاع غزة





وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات المتتالية منذ ليلة وفجر الإثنين، على عدد من المنازل المأهولة بالسكان والمساجد وسوق جباليا أدى لتسجيل عدد كبير من الشهداء والجرحى.









رام الله - دنيا الوطنأوعز وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، بقطع المياه عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرار لن يتغير حتى نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.ويأتي ذلك، بعد أن أصدر وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، قراراً بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بما يشمل منع الغذاء وقطع الكهرباء والوقود.