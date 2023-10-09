إعلام الاحتلال: 800 قتيل إسرائيلي ونحو 2400 مصاب

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 800 ونحو 2400 مصاب.وقد رجّحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، أن يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين، في مستوطنات غلاف غزة، إلى ألف قتيل، و150 أسيراً.وبدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السبت، عملية (طوفان الأقصى)، استطاعت من خلالها اقتحام الحدود، والسيطرة على مواقع لجيش الاحتلال ومستوطنات في غلاف غزة وذلك رداً على الانتهاكات المتواصلة على المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطين هناك.