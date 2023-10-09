المقاومة الفلسطينية تستهدف سديروت وأسدود وتل أبيب برشقات صاروخية

رام الله - دنيا الوطناستهدفت المقاومة الفلسطينية بغزة، اليوم الاثنين، مدينة سديروت وأسدود وتل أبيب، برشقات صاروخية متتالية، ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورداً على استهداف المواطنين الآمنين في بيوتهم، وقصف الأبراج السكنية في القطاع.وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، في بيانات منفصلة، استهداف سديروت وأسدود وعسقلان وتل أبيب برشقات صاروخية، شملت أكثر من 100 صاروخ، في إطار الرد على جرائم الاحتلال بالقطاع، وارتكابه عشرات المجازر.وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل إلى 493 شهيداً و2751 مصاباً، منهم 91 طفلاً و61 سيدة، إضافة لعشرات المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 244 طفل و151 سيدة.