نحو 50 شهيداً في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال وسط مخيم جباليا

















رام الله - دنيا الوطناستُشهد نحو 50 مواطناً، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال، بقصفه سوق مفترق الترنس، وسط مخيم جباليا، شمال القطاع، ظهر اليوم الاثنين.ويتواصل عداون الاحتلال على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في بيوتهم، وتدميره للأبراج السكنية.وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل إلى 493 شهيداً و2751 مصاباً، منهم 91 طفلاً و61 سيدة، إضافة لعشرات المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، منهم 244 طفل و151 سيدة.