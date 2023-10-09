أبو عبيدة: قصف الاحتلال أدى لمقتل أربعة من أسرى العدو واستشهاد آسريهم

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، مقتل أربعة أسرى من جنود الاحتلال نتيجة القصف الإسرائيلي على القطاع.



وقال أبو عبيدة، في تغريدة له إن "قصف الاحتلال الليلة واليوم على قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة من أسرى العدو واستشهاد آسريهم من مجاهدي القسام".





ومساء أمس، أكد أبو عبيدة، في كلمة مسجلة له، أن مقاتلي القسام، تمكنوا من أسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، والعبور بهم إلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن