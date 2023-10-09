مجدلاني: الإدارة الأميركية شريكة للاحتلال في جرائمه

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني تصريحات الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم الكامل لدولة الاحتلال في عدوانها المتواصل على أبناء شعبنا، بأنها شريك للاحتلال في قتل الأطفال والنساء والشيوخ باسلحة أمريكية.وقال خلال افتتاح مكتب الجبهة في العاصمة الجزائرية بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة جمال خليل ابو احمد وعبد العزيز قديح، وسكرتير الجبهة في الجزائر علاء الشبلي وقيادة الجبهة، أن الجرائم الوحشية التي يقوم بها الاحتلال ضد أهلنا بغزة وتدمير المنازل فوق رؤوس أهلنا، مجازر وحشية وفاسية جديدة لن ترهب شعبنا في مواصلة النضال من أجل تحقيق أهدافه.وتابع مجدلاني: بأن الصمت الأوروبي أمام هذه المجازر أيضا يتحمل مسؤولية التصعيد الهمجي وارهاب الدولة المنظم من قبل الاحتلال.وطالب أحرار العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، بمواقف أكثر عملية والتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وضرورة محاسبة حكومة الاحتلال المتطرفة.كما اشاد بالموقف الجزائري الشقيق وكافة المواقف العربية والدولية التي تساند الحق الفلسطيني، قائلا أن الجزائر الشقيقة والتي عبرت عن الدعم للشعب الفلسطيني فإنها مازالت تقف مع شعبنا وقضيته الوطنية العادلة.وثمن مجدلاني صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي كافة اماكن تواجده، داعيا كافة الجاليات الفلسطينية للخروج بمسيرات وفضح جرائم الاحتلال.وشدد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وهو حق ضمنته كافة القوانين والتشريعات الدولية ضد الاحتلال.