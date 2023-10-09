إدارة المعابر: معبر الكرامة يعمل اليوم في كلا الاتجاهين

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمعابر، إن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل اليوم الإثنين، في كلا الاتجاهين.وأوضحت في تصريح صحفي، أن المعبر سيعمل في كلا الاتجاحين حتى الساعة الثالثة عصرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعت أمس الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" الذي كان مقررا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.يشار إلى أن سلطات الاحتلال أغلقت معبر الكرامة في كلا الاتجاهين منذ صباح يوم السبت الماضي، واقتصر عمله فقط على حركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن.