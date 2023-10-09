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شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال ارتكب مجازر بحق 15 عائلة بالقطاع

الإعلامي الحكومي بغزة: جيش الاحتلال ارتكب مجازر بحق 15 عائلة بالقطاع
من آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال كثّف غاراته الليلة الماضية على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفا عشرات العمارات السكنية ومنازل المواطنين ومساجد ومرافق ومنشآت خدمية ومدارس مستخدمة كمراكز إيواء وجميعها أعيان مدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إلى أنه خلافا لادعاءات الاحتلال باستهدافه مقدرات المقاومة فإن الساعات الأخيرة قد ارتكب فيها جيش الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة قصف منازلها بشكل مباشر دون سابق إنذار ما خلف عشرات الشهداء والإصابات غالبيتهم من النساء والأطفال، أبرزها قصف منزل لعائلة الزعانين واستشهاد 20 مواطنا بخلاف الاصابات.

وأضاف بأن الاحتلال يتحمل مسئولية ما يقوم به من مجازر بحق المدنيين، وهي تضاف إلى جريمة الحصار والعقاب الجماعي الذي شدده المحتل خلال عدوانه الحالي، ما يفاقم الواقع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وشدد معروف على أن هذا الواقع الإنساني الصعب يلقي مسئولية على المجتمع الدولي، ويستدعي تدخلا عاجلا من منظماته المعنية للجم الاحتلال الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة وسط المناطق المكتظة بالسكان، ولا يلقي بالا حتى لمراكز الإيواء التي ترفع شعار الأمم المتحدة.

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